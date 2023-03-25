Bodrumspor çıkışa geçmek istiyor

BODRUM (Muğla), (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 maçını kaybedip zirve yarışından uzaklaşan ve Play-Off'u da riske atmaya başlayan Bodrumspor, yarın evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.
Bodrumspor'da sakatlıkları süren Burak Öksüz, Umar Aminu ve Orgill'in yanı sıra Sakaryaspor maçında kırmızı kart gören Celal sahadaki yerini alamayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 200, maraton ve kale arkaları 50, misafir tribün 65 TL olarak belirlendi.
Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Erzurumspor FK karşılaşmasını kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini dile getirdi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum DHA
2023-03-25 11:22:35
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