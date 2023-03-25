Bodrumspor çıkışa geçmek istiyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BODRUM (Muğla), (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 maçını kaybedip zirve yarışından uzaklaşan ve Play-Off'u da riske atmaya başlayan Bodrumspor, yarın evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.

Bodrumspor'da sakatlıkları süren Burak Öksüz, Umar Aminu ve Orgill'in yanı sıra Sakaryaspor maçında kırmızı kart gören Celal sahadaki yerini alamayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 200, maraton ve kale arkaları 50, misafir tribün 65 TL olarak belirlendi.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Erzurumspor FK karşılaşmasını kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini dile getirdi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum DHA

2023-03-25 11:22:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.