Fethiyespor - Kocaelispor: 0-1

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FETHİYE, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Ramazan Ufuk Avdaş, Bedirhan Soydemir

FETHİYESPOR: Übeyd Doğancan, İlyas, Sezer, Rıdvan (Dk. 75 Onur Taha), Aykut (Dk. 90 Umut), Azad, Selçuk (Dk. 83 Oktay), Berkay (Dk. 75 Selimcan), Murat, Ali (Dk. 83 Burak)

KOCAELİSPOR: İsmet Alihan, Yalçın, Atila, Mehmet Yılmaz, Cihat (Dk. 32 Beykan) (Dk. 84 Diogo), Tayfun, Emre (Dk. 46 Mert), Cem (Dk. 65 İlyas Kubilay), Okan, Samed Ali (Dk. 85 Cengizhan)

GOL: Dk. 78 Beykan (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Selçuk, Murat (Fethiyespor), Yalçın, İsmet (Kocaelispor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, Fethiyespor deplasmanından 1-0'lık galibiyet çıkardı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 78'inci dakikasında Beykan ile sonuca giden Kocaelispor 2 maç aradan sonra kazanıp 61 puana yükseldi ve zirvedeki yerini korudu. Fethiyespor ise üst üste ikinci yenilgisini alıp 33 puanda kaldı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-03-25 16:04:33



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