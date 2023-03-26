Bodrumspor evinde rahat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrumspor evinde rahat

DHA

Bodrumspor evinde rahat


Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde lider Çağdaş Bodrum Spor, evinde Akran Gemlik Basketbol'u da 81-60 yenerek şampiyonluk yolunda bitime 8 hafta kala zirvedeki yerini korudu. Bitez Bodrum Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ilk periyodu 26-12, devreyi 46-19, üçüncü periyodu da 55-44 önde geçip parkeden 81-60 galip ayrılan Bodrum ekibi, üst üste 6'ncı galibiyetini aldı. Çağdaş Bodrum Spor'un yeni transferi Richard Solomon da takıma getirdiği yeni enerjisiyle taraftarın beğenisini kazandı. Maçta ilk kez oynayan Solomon ile Chris Warren 17'şer sayı atarken, Ege Havsa 12, Hakan Yapar 11 sayı üretti.
Bu sezon evindeki tüm maçları kazanıp iç sahada mağlup olmayan tek takım konumundaki Çağdaş Bodrum'da Antrenör Ender Arslan, önemli bir virajı daha döndüklerini söyledi. Takımıyla 5'te 5 yapan Arslan, "Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Çok iyi başladık, çok da iyi oynadık. Üçüncü periyotta bir durgunluk oldu. Savunmada özellikle çok yumuşadık. Oradan sonra yeniden toparlayarak bizim için önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı ciddiyetlerinden ötürü tebrik ediyorum. Teknik ekibime de teşekkür ediyorum. Ayrıca taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Özellikle bizi o durağan geçen bölümde destekleriyle itici güç oldular. Yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.
BAŞKAN ÇAĞLAR: BAŞARIYI BODRUM HALKINA BORÇLUYUZ
Ligdeki ilk yılında zirveye çıkan Bodrum ekibinde sezon sonunda şampiyonluk iddialarının olduğunu belirten Çağdaş Bodrum Spor Başkanı Dağlarca Çağlar, "Başarıyı Bodrum halkını borçluyuz. Bodrum halkı ciddi anlamda bizi sahiplendi. Her şey transfer gücüyle olmuyor, Bodrum halkının sahiplenmesiyle biz bu birlikteliği yakaladık. İyi kadromuz var, iyi bir idari kadromuz var. Bununla beraber iyi yerlere geldik. Son 9 maçımız kaldı, hayırlısıyla inşallah Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Süper Lig'e çıkmayı başaracağız, hedefimiz şampiyonluk" dedi.
Kahramanmaraş merkez gerçekleşip 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat'taki yüzyılın en büyük deprem felaketine de değinen Çağlar, depremzedelere destek için düzenledikleri kampanyayla ilgili, "Depremle ilgili öncelikle tüm milletimizin başı sağ olsun. Taraftarlarımızdan sembolik de olsa 20 TL'lik bir bilet ücret talep ettik. Ne kadar topladıysak biz de o kadar ekleyerek, gerekli yardım kuruluşlarına bağışlamaya karar verdik. Sezon sonuna kadar bizde taraftarımızla ve Bodrum halkıyla birlikte bu işin içerisinde olmak istedik. Bizim için önemli olan bir diğer husus da altyapı. A takım sahnenin ön yüzü ama en kıymetli olan alt taraf. Sadece bölgemizde değil diğer illerdeki gençlerimizi de spora kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)
2023-03-26 11:34:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
YEREL HABERLER Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
Muğla'da en genç ve en yaşlı AK Parti milletvekili aday adayları bir araya getirildi
YEREL HABERLER Muğla'da en genç ve en yaşlı AK Parti milletvekili ...
Muğla Valisi Tavlı yardım toplama ve dağıtım merkezinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Muğla Valisi Tavlı yardım toplama ve dağıtım ...
Futbol: TFF 2. Lig
YEREL HABERLER Futbol: TFF 2. Lig
Fethiyespor - Kocaelispor: 0-1
YEREL HABERLER Fethiyespor - Kocaelispor: 0-1
Fethiye'de 3 kişinin silahla vurulmasıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Fethiye'de 3 kişinin silahla vurulmasıyla ilgili 4 ...
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Bodrum'da bu sezon 1,5 milyon turist hedefleniyor
YEREL HABERLER Bodrum'da bu sezon 1,5 milyon turist hedefleniyor
Babasını erkek arkadaşıyla plan yapıp öldüren Ayşegül: Sandalyeyi tülbentle tuttum
YEREL HABERLER Babasını erkek arkadaşıyla plan yapıp öldüren ...
Bodrumspor çıkışa geçmek istiyor
YEREL HABERLER Bodrumspor çıkışa geçmek istiyor
Muğla'da yakınını defnettiği sırada mezarda kalp krizi geçiren kişi öldü
YEREL HABERLER Muğla'da yakınını defnettiği sırada mezarda kalp ...
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Muğla'da firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da firari hükümlü yakalandı
Datça'da anaokulu öğrencilerine çiftçilik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Datça'da anaokulu öğrencilerine çiftçilik eğitimi ...
Milletvekili Aday Adayı Turgay Öztürk: Muğla 14 Mayıs'a hazır
YEREL HABERLER Milletvekili Aday Adayı Turgay Öztürk: Muğla 14 ...
Fethiyespor lideri ağırlıyor
YEREL HABERLER Fethiyespor lideri ağırlıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.