Bodrumspor evinde rahat



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde lider Çağdaş Bodrum Spor, evinde Akran Gemlik Basketbol'u da 81-60 yenerek şampiyonluk yolunda bitime 8 hafta kala zirvedeki yerini korudu. Bitez Bodrum Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ilk periyodu 26-12, devreyi 46-19, üçüncü periyodu da 55-44 önde geçip parkeden 81-60 galip ayrılan Bodrum ekibi, üst üste 6'ncı galibiyetini aldı. Çağdaş Bodrum Spor'un yeni transferi Richard Solomon da takıma getirdiği yeni enerjisiyle taraftarın beğenisini kazandı. Maçta ilk kez oynayan Solomon ile Chris Warren 17'şer sayı atarken, Ege Havsa 12, Hakan Yapar 11 sayı üretti.

Bu sezon evindeki tüm maçları kazanıp iç sahada mağlup olmayan tek takım konumundaki Çağdaş Bodrum'da Antrenör Ender Arslan, önemli bir virajı daha döndüklerini söyledi. Takımıyla 5'te 5 yapan Arslan, "Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Çok iyi başladık, çok da iyi oynadık. Üçüncü periyotta bir durgunluk oldu. Savunmada özellikle çok yumuşadık. Oradan sonra yeniden toparlayarak bizim için önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı ciddiyetlerinden ötürü tebrik ediyorum. Teknik ekibime de teşekkür ediyorum. Ayrıca taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Özellikle bizi o durağan geçen bölümde destekleriyle itici güç oldular. Yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

BAŞKAN ÇAĞLAR: BAŞARIYI BODRUM HALKINA BORÇLUYUZ

Ligdeki ilk yılında zirveye çıkan Bodrum ekibinde sezon sonunda şampiyonluk iddialarının olduğunu belirten Çağdaş Bodrum Spor Başkanı Dağlarca Çağlar, "Başarıyı Bodrum halkını borçluyuz. Bodrum halkı ciddi anlamda bizi sahiplendi. Her şey transfer gücüyle olmuyor, Bodrum halkının sahiplenmesiyle biz bu birlikteliği yakaladık. İyi kadromuz var, iyi bir idari kadromuz var. Bununla beraber iyi yerlere geldik. Son 9 maçımız kaldı, hayırlısıyla inşallah Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Süper Lig'e çıkmayı başaracağız, hedefimiz şampiyonluk" dedi.

Kahramanmaraş merkez gerçekleşip 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat'taki yüzyılın en büyük deprem felaketine de değinen Çağlar, depremzedelere destek için düzenledikleri kampanyayla ilgili, "Depremle ilgili öncelikle tüm milletimizin başı sağ olsun. Taraftarlarımızdan sembolik de olsa 20 TL'lik bir bilet ücret talep ettik. Ne kadar topladıysak biz de o kadar ekleyerek, gerekli yardım kuruluşlarına bağışlamaya karar verdik. Sezon sonuna kadar bizde taraftarımızla ve Bodrum halkıyla birlikte bu işin içerisinde olmak istedik. Bizim için önemli olan bir diğer husus da altyapı. A takım sahnenin ön yüzü ama en kıymetli olan alt taraf. Sadece bölgemizde değil diğer illerdeki gençlerimizi de spora kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2023-03-26 11:34:53



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