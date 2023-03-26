Fethiyespor durdu

FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 hafta boyunca bileğinin bükülmediği periyotta üst üste 3 galibiyetle çıkışa geçen Fethiyespor, son 2 maçta ise sert fren yaptı. Ankara Demirspor'a deplasmanda 2-1 yenildikten sonra dün de evinde lider Kocaelispor'a 1-0'la teslim olan Fethiye ekibi, 33 puanla 12'nci sırada kaldı. Fethiyespor, 29 Mart Çarşamba günü hafta içi mesaisinde Kırşehir FK'ya konuk olacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2023-03-26 13:04:19
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.