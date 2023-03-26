Bodrumspor-Erzurumspor FK: 0-0

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Fırat AKAY / BODRUM,(DHA) -

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kemal Mavi, Güner Mumcu Taştan

BODRUMSPOR: Sousa Erkan, Süleyman, Samet, Koray (Dk. 61 Hakan Özmert), Kenan (Dk. 90+6 Apti), Üzeyir, Onur, Gökdeniz (Dk. 77 Omar İmeri), Cenk, Erdem (Dk. 46 Musah Muhammed)

ERZURUMSPOR FK: Mehmet Mustafa, Batuhan (Dk. 69 Olanare), Eren, Rosheuvel, Özgür (Dk. 46 Shala), Mustafa Yumlu, Cengizhan (Dk. 59 Ufuk) (Dk. 75 Bergdich), Alican, Orhan, Celal

SARI KARTLAR: Erdem, Kenan, Onur (Bodrumspor) - Cengizhan, Shala, Mustafa Yumlu (Erzurumspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.39 Erkan Değişmez (Bodrumspor)

Spor Toto 1´inci Lig'in 28´inci haftasında Bodrumspor sahasında Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı. Bu skorla Bodrumspor haftayı 42 puanla averaj farkıyla 7´nci, Erzurumspor ise 25 puanla 13´üncü sırada kaldı.

29´uncu dakikada etkili gelen Bodrumspor´da Gökdeniz´in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

45+4´üncü dakikada Erzurumspor´da Alican´ın sert vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı.

54´üncü dakikada etkili gelen Erzurumspor´da Shala´nın vuruşunda kalecinin müdahalesiyle top kornere çıktı.

62´nci dakikada ceza sahası dışından sert vuran Süleyman´ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

71´inci dakikada etkili gelen Bodrumspor´da Mustafa Akbaş´ın sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

90+7´nci dakikada ceza sahası içinde topla Samet´in vuruşunda top üstten oyun alanını terk etti.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-03-26 15:48:30



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