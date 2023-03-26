Milas-Bodrum Havalimanı İngiliz turistlerle sezonu açtı (2)

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'BÜTÜN ÜLKELER BODRUM'A GELSİN İSTİYORUZ'

İngiliz hava yolu firmasına ait, A-320 tipi uçağıyla 166 yolcunun Bristol'den Bodrum'a geldiği uçuş hakkında konuşan Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Sezonun ilk uçuşu. Güzel bir karşılama oldu. Bir yolcumuz, Türkçe 'Merhaba' diyerek giriş yaptı. Bundan sonra uçuşlar artacak ve devam edecek. İlk etapta 1 milyon turist bandını yakalayıp, daha sonra 500 bini yakalamak için elimizden geleni yapacağız. Oteller sezona hazır. Bütün ülkeler Bodrum'a gelsin istiyoruz. Veri bakımından İngiltere'nin ön planda olacağını düşünüyoruz. Sonrasında Almanya, Rusya ve Polonya takip edecektir" dedi. (DHA)Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)-

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-03-26 15:57:59



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