Bodrum'u besleyen barajlarda su seviyesi yüzde 50'den fazla azaldı  

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)-MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'u besleyen Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 47'ye, Geyik'te ise yüzde 44'e geriledi. Her iki barajda da geçen yıla göre yüzde 50'nin üzerinde azalma yaşandı. Bodrum'da su sorununun kronikleşmeye başladığını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "İlave tahsisat olmaması durumunda, Bodrum'un suyunun yaz aylarının ortasında tükenebileceğini söyleyebilirim" dedi.

Bodrum'u besleyen ve 2022'nin Nisan ayında yüzde 100 dolan Mumcular ve Geyik barajlarında, su seviyesi düştü. Mumcular'da su seviyesi yüzde 47, Geyik'te ise yüzde 44 oldu. Her iki barajda da geçen yıla göre; yüzde 50'nin üzerinde azalma yaşandı. Nüfusun artması ile yaz mevsiminde susuzluk yaşanacağını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bodrum'da su sorunu, kronikleşme yoluna doğru gidiyor. Mumcular ve Geyik barajları, geçtiğimiz dönemde yüzde 100 civarındaydı. Şu an ise Geyik Barajı yüzde 44, Mumcular Barajı ise yüzde 47'lere düşmüş durumda. Bu iki barajdaki toplam su miktarı dahi Bodrum'un içme suyu teminini karşılamaya yetmiyor. Bodrum'da yer altı suları da oldukça derinde. Yer altı sularından da faydalanamıyoruz. Kayıp kaçak oranları da çok ciddi oranlarda. Dolayısıyla Bodrum'u, yaz aylarının gelmesi ve turizm aktivitelerinin artması ile zor günlerin beklediğini söyleyebilirim" dedi.

'İÇME SUYU TEMİNİNDE ZORLUKLAR YAŞIYORUZ'

Bodrum'un mevcut durumda su temininde büyük zorluklar yaşadığını belirten Doç. Dr. Özçelik, "Muğla, Karadeniz Bölgesi'ne yaklaşan bir seviyede yağış alıyor. Çok fazla yağış almasına rağmen Bodrum'un içme suyu temininde zorluklar yaşıyoruz. Bu bize kentsel altyapımızın yetersiz olduğunu gösteriyor. Kurak dönemlerde iklim değişikliğinin etkileri de beraberinde geldiği zaman, turizm aktiviteleri de arttığında ilave stres doğuruyor. Bunun karşılanabilmesi ancak ilave kaynaklarla mümkün. Topladığımız suları kaybetmeden şehre götürmemiz lazım, Bodrum'da sayıları binlerle ifade edilen patlaklar söz konusu. Bu patlaklar sürekli devam ediyor. Bir yanda taşkınlar, bir yanda içme suyu temini sorunu. Hepsini beraber düşündüğümüzde, Bodrum'un ciddi anlamda kentsel altyapısını hazır hale getirmesi gerekir" diye konuştu.

'200 BİN OLAN NÜFUS YAZIN 1,5 MİLYONA ULAŞIYOR'

Bodrum'un suyunun yaz aylarının ortasında tükenebileceğine dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "200 bin olan nüfus yazın 1,5 milyona ulaşıyor. Dolayısıyla böyle bir su miktarının kente temin edilmesi lazım. Burada en büyük rezervuar Geyik Barajı; su seviyesi yüzde 40'lar civarında. Mumcular Barajı'nda ise su her zaman yeterli olmuyor ve bu bölgedeki tarımsal aktiviteleri karşılayabiliyor. Bodrum, bu sorunu çözmediği sürece gelecekteki marka değerini korumakta zorlanacak gibi gözüküyor. Gerek Mumcular gerekse Geyik barajlarının rezervuarları çok amaçlı. Geçtiğimiz yıl sulama ve kullanma suyu amaçlı tahsis edilen debiler, şehre içme suyu olarak tahsis edilerek içme suyu temini konusunda sorunların önüne geçilmişti. Bu dönemde ilave tahsisat olmaması durumunda, Bodrum'un suyunun yaz aylarının ortasında tükenebileceğini söyleyebilirim" dedi.

İSTANBUL İÇİN DE SU UYARISI

Türkiye genelinde de yağışların azaldığını belirten Doç. Dr. Özçelik, "Ülkenin yüzde 50'ler civarında az yağış aldığını söyleyebilirim. Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yüzde 50, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yüzde 40, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 37, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 31, ülkemizin en fazla yağış alan Karadeniz Bölgesi'nde ise yüzde 22 civarında azalma var. Bu yağış eksikliği, büyük şehirlerimizde içme suyu temini konusunda zorluklar yaşayacağımız günleri de beraberinde getiriyor. İstanbul'da geçtiğimiz yıl barajlardaki doluluk oranları bu dönemde yüzde 90'lar civarındaydı. Şu anda ise yüzde 35 ila 37'lere ulaşmış bir doluluk var. İstanbul'un su temininin yüzde 40'lar civarındaki kısmı, yüzeysel su kaynaklarından temin ediliyor. Melen ve Yeşil Çay regülatöründeki suların da önümüzdeki dönemde, yağış eksikliğinden kaynaklı azalması gündeme gelebilir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde İstanbul'un susuz günlerine geri dönmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-03-27 11:08:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.