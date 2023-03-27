Bodrum'u besleyen barajlarda su seviyesi yüzde 50'den fazla azaldı  

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'u besleyen barajlarda su seviyesi yüzde 50'den fazla azaldı  

DHA

Bodrum'u besleyen barajlarda su seviyesi yüzde 50'den fazla azaldı  


Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)-MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'u besleyen Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 47'ye, Geyik'te ise yüzde 44'e geriledi. Her iki barajda da geçen yıla göre yüzde 50'nin üzerinde azalma yaşandı. Bodrum'da su sorununun kronikleşmeye başladığını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "İlave tahsisat olmaması durumunda, Bodrum'un suyunun yaz aylarının ortasında tükenebileceğini söyleyebilirim" dedi.
Bodrum'u besleyen ve 2022'nin Nisan ayında yüzde 100 dolan Mumcular ve Geyik barajlarında, su seviyesi düştü. Mumcular'da su seviyesi yüzde 47, Geyik'te ise yüzde 44 oldu. Her iki barajda da geçen yıla göre; yüzde 50'nin üzerinde azalma yaşandı. Nüfusun artması ile yaz mevsiminde susuzluk yaşanacağını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bodrum'da su sorunu, kronikleşme yoluna doğru gidiyor. Mumcular ve Geyik barajları, geçtiğimiz dönemde yüzde 100 civarındaydı. Şu an ise Geyik Barajı yüzde 44, Mumcular Barajı ise yüzde 47'lere düşmüş durumda. Bu iki barajdaki toplam su miktarı dahi Bodrum'un içme suyu teminini karşılamaya yetmiyor. Bodrum'da yer altı suları da oldukça derinde. Yer altı sularından da faydalanamıyoruz. Kayıp kaçak oranları da çok ciddi oranlarda. Dolayısıyla Bodrum'u, yaz aylarının gelmesi ve turizm aktivitelerinin artması ile zor günlerin beklediğini söyleyebilirim" dedi. 
'İÇME SUYU TEMİNİNDE ZORLUKLAR YAŞIYORUZ'
Bodrum'un mevcut durumda su temininde büyük zorluklar yaşadığını belirten Doç. Dr. Özçelik, "Muğla, Karadeniz Bölgesi'ne yaklaşan bir seviyede yağış alıyor. Çok fazla yağış almasına rağmen Bodrum'un içme suyu temininde zorluklar yaşıyoruz. Bu bize kentsel altyapımızın yetersiz olduğunu gösteriyor. Kurak dönemlerde iklim değişikliğinin etkileri de beraberinde geldiği zaman, turizm aktiviteleri de arttığında ilave stres doğuruyor. Bunun karşılanabilmesi ancak ilave kaynaklarla mümkün. Topladığımız suları kaybetmeden şehre götürmemiz lazım, Bodrum'da sayıları binlerle ifade edilen patlaklar söz konusu. Bu patlaklar sürekli devam ediyor. Bir yanda taşkınlar, bir yanda içme suyu temini sorunu. Hepsini beraber düşündüğümüzde, Bodrum'un ciddi anlamda kentsel altyapısını hazır hale getirmesi gerekir" diye konuştu. 
'200 BİN OLAN NÜFUS YAZIN 1,5 MİLYONA ULAŞIYOR'
Bodrum'un suyunun yaz aylarının ortasında tükenebileceğine dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "200 bin olan nüfus yazın 1,5 milyona ulaşıyor. Dolayısıyla böyle bir su miktarının kente temin edilmesi lazım. Burada en büyük rezervuar Geyik Barajı; su seviyesi yüzde 40'lar civarında. Mumcular Barajı'nda ise su her zaman yeterli olmuyor ve bu bölgedeki tarımsal aktiviteleri karşılayabiliyor. Bodrum, bu sorunu çözmediği sürece gelecekteki marka değerini korumakta zorlanacak gibi gözüküyor. Gerek Mumcular gerekse Geyik barajlarının rezervuarları çok amaçlı. Geçtiğimiz yıl sulama ve kullanma suyu amaçlı tahsis edilen debiler, şehre içme suyu olarak tahsis edilerek içme suyu temini konusunda sorunların önüne geçilmişti. Bu dönemde ilave tahsisat olmaması durumunda, Bodrum'un suyunun yaz aylarının ortasında tükenebileceğini söyleyebilirim" dedi. 
İSTANBUL İÇİN DE SU UYARISI
Türkiye genelinde de yağışların azaldığını belirten Doç. Dr. Özçelik, "Ülkenin yüzde 50'ler civarında az yağış aldığını söyleyebilirim. Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yüzde 50, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yüzde 40, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 37, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 31, ülkemizin en fazla yağış alan Karadeniz Bölgesi'nde ise yüzde 22 civarında azalma var. Bu yağış eksikliği, büyük şehirlerimizde içme suyu temini konusunda zorluklar yaşayacağımız günleri de beraberinde getiriyor. İstanbul'da geçtiğimiz yıl barajlardaki doluluk oranları bu dönemde yüzde 90'lar civarındaydı. Şu anda ise yüzde 35 ila 37'lere ulaşmış bir doluluk var. İstanbul'un su temininin yüzde 40'lar civarındaki kısmı, yüzeysel su kaynaklarından temin ediliyor. Melen ve Yeşil Çay regülatöründeki suların da önümüzdeki dönemde, yağış eksikliğinden kaynaklı azalması gündeme gelebilir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde İstanbul'un susuz günlerine geri dönmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-03-27 11:08:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Muğla'da başladı
YEREL HABERLER Gençler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Muğla'da ...
Milas-Bodrum Havalimanı İngiliz turistlerle sezonu açtı (2)
YEREL HABERLER Milas-Bodrum Havalimanı İngiliz turistlerle sezonu ...
Bodrumspor - Erzurumspor FK maçının ardından
YEREL HABERLER Bodrumspor - Erzurumspor FK maçının ardından
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Bodrumspor-Erzurumspor FK: 0-0
YEREL HABERLER Bodrumspor-Erzurumspor FK: 0-0
Kadın ve Sanat Festivali'nde sergilenen tablolar depremzedeler yararına satışa çıkarıldı
YEREL HABERLER Kadın ve Sanat Festivali'nde sergilenen tablolar ...
Muğla Valisi Tavlı, depremzedelerle sahur yaptı, orucunu açtı
YEREL HABERLER Muğla Valisi Tavlı, depremzedelerle sahur yaptı, ...
İngiltere'den sezonun ilk turist kafilesi Bodrum'a geldi
YEREL HABERLER İngiltere'den sezonun ilk turist kafilesi Bodrum'a ...
Milas-Bodrum Havalimanı İngiliz turistlerle sezonu açtı
YEREL HABERLER Milas-Bodrum Havalimanı İngiliz turistlerle sezonu ...
Fethiyespor durdu
YEREL HABERLER Fethiyespor durdu
Bodrumspor evinde rahat
YEREL HABERLER Bodrumspor evinde rahat
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
YEREL HABERLER Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
Muğla'da en genç ve en yaşlı AK Parti milletvekili aday adayları bir araya getirildi
YEREL HABERLER Muğla'da en genç ve en yaşlı AK Parti milletvekili ...
Muğla Valisi Tavlı yardım toplama ve dağıtım merkezinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Muğla Valisi Tavlı yardım toplama ve dağıtım ...
Futbol: TFF 2. Lig
YEREL HABERLER Futbol: TFF 2. Lig
Fethiyespor - Kocaelispor: 0-1
YEREL HABERLER Fethiyespor - Kocaelispor: 0-1
Fethiye'de 3 kişinin silahla vurulmasıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Fethiye'de 3 kişinin silahla vurulmasıyla ilgili 4 ...
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Bodrum'da bu sezon 1,5 milyon turist hedefleniyor
YEREL HABERLER Bodrum'da bu sezon 1,5 milyon turist hedefleniyor
Babasını erkek arkadaşıyla plan yapıp öldüren Ayşegül: Sandalyeyi tülbentle tuttum
YEREL HABERLER Babasını erkek arkadaşıyla plan yapıp öldüren ...
Bodrumspor çıkışa geçmek istiyor
YEREL HABERLER Bodrumspor çıkışa geçmek istiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.