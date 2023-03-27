Bodrumspor'u kahreden seri



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Erzurumspor FK ile golsüz berabere kalan Bodrumspor, uzun süre şampiyonluğun en önemli adaylarından olduğu ligde galibiyete hasret kaldı. Tarihinde ilk kez bu sezon 1'inci Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılar ilk defa 4 maç üst üste galibiyet alamadı. Son olarak evinde Altay'ı 2-0'lık skorla geçen Bodrumspor ardından Manisa Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor ve Sakaryaspor'a 2-1 yenildi. Son olarak Erzurumspor FK ile berabere kalan Bodrumspor, önce zirve yarışından uzaklaştı, ardından Play-Off'u da riske atmaya başladı. Son 4 maçta sadece 1 puanı hanesine yazdırabilen Bodrumspor, 41 puan ve averajla 7'nci sırada kaldı.

TAŞDEMİR 1 PUANA SEVİNDİ

Teknik direktör İsmet Taşdemir ise Erzurumspor FK karşısında alınan beraberliği, "1 puan bize iyi geldi" şeklinde yorumladı.

Son 3 maçtır mağlup olduklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Son haftalarda sezon başından beri oynadığımız oyunu oynamakta güçlük çekiyoruz. Yine bu maçta 10 kişi kaldık. Pozisyonlara girebildik ama değerlendiremedik. Hakemi beğenmedim, pozisyonlara farklı yorumlar yaptı ve farklı kararlar verdi. Sonuçta mağlubiyet serisini kırdık ve puan aldık. Bundan sonraki maçlarda eski günlerimize döneceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2023-03-27 11:21:56



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