Bodrumspor Bandırma'da çıkış arayacak



BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak zirve yarışının uzağında kalıp Play-Off'u da riske atan Bodrumspor, yarın hafta içi mesaisinde üst sıralardaki önemli rakiplerinden Beyçimento Bandırmaspor'a konuk olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Gürcan Hasova düdük çalacak. Konuk yeşil-beyazlılarda kart cezalıları Erkan, Celal ve Onur mücadelede forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Orgill ve Umar da büyük ihtimalle görev alamayacak. Ligde 28'inci haftaya 42 puan ve averajla 7'nci sırada giren Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, art arda yaşanan kayıpların ardından Bandırmaspor deplasmanında kazanacaklarını ifade etti. Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la oynaması gereken son 2 maçtan hükmen 6 puan alan Bandırmaspor ise 40 puanda.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-03-28 10:43:49



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