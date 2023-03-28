Fethiyespor gurbette mücadele edecek

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FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Ankara Demirspor ve Kocaelispor maçlarından mağlubiyetle ayrılıp orta sıralarda kalan Fethiyespor, yarın deplasmanda Kırşehir Futbol Kulübü'nün rakibi olacak. Kırşehir Ahi Stadı'nda Tolga Akbaba'nın yöneteceği maç saat 14.00'te başlayacak. Grupta 33 puanla 12'nci sıradaki Fethiyespor'da orta saha oyuncusu Selçuk cezası nedeniyle Kırşehir deplasmanında forma giyemeyecek. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-03-28 10:52:10



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