Kapısını kırdıkları market deposundan hırsızlık yapan çift tutuklandı



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, ev ve kapısını kırdıkları marketin deposundan hırsızlık yaptıkları belirlenen Gürbüz Eşen (35) ve eşi Şerife Göktepe Eşen (29), yakalanıp, tutuklandı.

Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi´nde market işleten Ünal Ü. ile Muhammed B., 25 Mart günü saat 21.30 sıralarında jandarmaya başvurup, Kelebekler Vadisi mevkisindeki iş yerlerine ait deponun kapısının kırılarak hırsızlık yapıldığını bildirdi. İki ortak, depolarındaki 2 koli kağıt havlu, 2 koli tuvalet kağıdı, 6 paket peçete, 8 kilogram bal, 1 dron ve 1 televizyonun çalındığını belirtip, şikayetçi oldu.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Hırsızlık olayını Gürbüz Eşen (35) ile eşi Şerife Göktepe Eşen'in (29) kiraladıkları 35 plakalı kamyonet ile gerçekleştirdiklerini belirledi. Jandarma, şüphelileri kamyoneti teslim ettikleri sırada gözaltına aldı

Gürbüz Eşen ve eşi Şerife Göktepe Eşen'in evinde yapılan aramada Seydikemer ilçesinin Gökben Mahallesi´nde yaşayan Avni H.'nin evinden çaldıkları 1 av tüfeği, 9 fişek, 3 halı, 1 elektrikli çay makinesi, 1 elektrik süpürgesi ve 1 çaydanlık ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eşen çifti tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-03-28 16:20:31



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