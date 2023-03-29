Çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen işçi öldü

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen İsa Aktaş (31), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Yalıkavak Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatın 2´nci katında sıva yapan İsa Aktaş, dengesini kaybedip düştü. 5 metre yükseklikten düşen Aktaş, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Aktaş, hayatını kaybetti.

İsa Aktaş'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-03-29 10:34:22



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