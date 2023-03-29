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Babasını öldürdüklerini annesine anlatmış

DHA

Babasını öldürdüklerini annesine anlatmış


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde geçen yıl iple tavana asılı cesedi bulunan babası Samet Bulut'u (49), erkek arkadaşı Mehmet Karadağ (30) ile plan yapıp öldürdüğü ortaya çıkan Ayşegül Bulut´un (20) adli kontrol şartı ile serbest bırakılan annesi Penbe Bulut'un savcılıktaki ifadesinde, kızının Mehmet ile eşini öldürdüğünü kendisine anlattığını söylediği ortaya çıktı. Savcının, Ayşegül'ün olayı size anlatmasına rağmen neden yetkili mercilere başvurmadığını sorması üzerine Bulut, "Konuyla alakalı bir şey söyleyemem. Şikayet edemem. Başkası beni karakol götürseydi söylerdim" dedi.
Yatağan İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dolandırıcılık dosyası kapsamında Mehmet Karadağ'ın evinde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Bozarmut Mahallesi'ndeki evde yapılan aramada Karadağ'a ait evrakta Ayşegül Bulut'un isminin geçtiği belirlendi. 16 Mart günü gözaltına alınan Bulut´un jandarmadaki sorgusunda şüpheli davranışlarda bulunması üzerine soruşturma genişletildi. Ayşegül Bulut'un babası Samet Bulut'un 25 Şubat 20022'de intihar ettiği, kendisinin de aynı gün ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğuna dair dosyasının olduğu belirlendi. Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çapraz sorguya aldığı Ayşegül Bulut, erkek arkadaşı Mehmet Karadağ ile babası Samet Bulut'u intihar gibi görülmesi için iple asarak öldürdüklerini itiraf etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, anne Penbe Bulut ve Mehmet Karadağ'ın ağabeyi Halil İbrahim Karadağ'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül Bulut ile 'kasten öldürme suçu'na katıldığı ileri sürülen Halil İbrahim Karadağ (40) ve 'dolandırıcılık' suçundan cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Karadağ tutuklandı, Penbe Bulut ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
'MEHMET VE BEN BABAMI ÖLDÜRDÜK'
Penbe Bulut, savcılıktaki ifadesinde Halil İbrahim Karadağ'ın kızı ile telefonda konuştuğunu anlatarak, "Ayşegül'e Mehmet'in tutuklandığını söyleyince kızım telaşlanıp, 'O zaman kesin ben de tutuklanırım' dedi. Ayşegül'e sen neden tutuklanacakmışsın diye sordum. Bunun üzerine 'Babamın ölümünden dolayı tutuklanabilirim. Mehmet ve ben babamı öldürdük' dedi. Sonradan komşulardan duyduğum kadarıyla Mehmet, arabasıyla bizim evin aşağısında bulunan komşumuzun evinin olduğu yere gelirmiş. Ayşegül'ü arabasıyla buradan alıp bırakırmış. Bunu da kimse görmesin diye yaparlarmış. Olay günü komşumuz, Mehmet'in arabasını yine o yoldan gelip, geçerken görmüş. Savcının, kızınızın bu şekilde olayı size anlatmasına rağmen neden yetkili mercilere başvurmadığını sorması üzerine Penbe Bulut, "Konuyla alakalı bir şey söyleyemem. Şikayet edemem. Başkası beni karakol götürseydi söylerdim" ifadelerini kullandı.
'EŞİMİN, KIZIMA YÖNELİK HERHANGİ BİR CİNSEL İSTİSMAR DAVRANIŞI OLMADI'
Savcının, 'Babasının Ayşegül'e 16 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunduğuna dair bilginiz var mıdır?' sorusu üzerine Bulut, "Eşimin, kızıma yönelik herhangi bir cinsel istismar davranışı olmadı. Ben böyle bir şey fark etmedim. Ayşegül'ün bana babasının kendisini istismar ettiğini anlatması ve benim de ona bundan kimseye bahsetmemesini söylemem şeklindeki beyanları doğru değildir" diye konuştu.
Savcının, `Eşinizin olay günü üst solunum yolları hastalıkları da dahil olmak üzere herhangi bir hastalık durumu ya da kullandığı ilaç var mıydı? sorusu üzerine Penbe Bulut, "Kendisinin üst solunum hastalıkları da dahil olmak üzere o gün hastalığı yoktu. Diyabet hastası değildi. İnsülin kullanmazdı. Olay günü sadece Ayşegül ona başı ağrıdığı için ilaç verdiğini söylemişti. Eşim de tüm gün uyumuştu. Uyuduğu için hasta olduğunu düşünmüştüm. Eşimin ölümü ile alakalı herhangi bir ilgim yoktur. Bunu daha sonra öğrendim" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-03-29 11:55:33

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