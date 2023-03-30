Bodrumspor hayata döndü



BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 maçını kaybedip, hafta sonunda evinde Erzurumspor FK ile berabere kalarak direkt Süper Lig'e çıkma yarışında geriye düşen Bodrumspor, Beyçimento Bandırmaspor deplasmanında hayat buldu. Kaybedilen puanlar sonrası ilk 2'den sonra Play-Off'u da riske atan yeşil-beyazlılar, 4-0'lık galibiyetin ardından rahat nefes aldı. Bandırma'ya patlayan Bodrumspor, takipçisi Manisa FK'nın yenilmesiyle rakibiyle puan farkını 3'e çıkarıp Play-Off potasındaki yerini korudu.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, zor bir karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Bandırmaspor'un 28'inci dakikada 10 kişi kaldığını belirten Taşdemir, "Rakibimizin eksik kalması bizi oldukça rahatlattı. Bandırmaspor 10 kişi kalmasa dahi takım olarak kazanmaya çok inanmıştık. 4 maç sonra gelen galibiyet bize çok moral verdi. Bu skorla özgüvenimizi daha da yukarılara çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlı ekip ligde bu hafta sonunu bay takım olarak geçecek. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-03-30 11:24:34



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