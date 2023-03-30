Fethiyespor'dan acı fren

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FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3'te 3 yaptıktan sonra Ankara Demirspor'a 2-1, Kocaelispor'a 1-0 ve son olarak Kırşehir Futbol Spor Kulübü'ne 5-3 mağlup olan Fethiyespor, yakaladığı çıkışı sürdüremedi. Düşme hattının 13 puan üzerinde 13'üncü sırada yer alan 33 puanlı Fethiyespor, Play-Off hattının 22 puan gerisinde hedefsiz kaldı. Sezon sonuna kadar 8 maç daha oynayacak Fethiye temsilcisi son hafta Adıyaman FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen galip sayılacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-03-30 11:30:38



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