Fethiyespor'dan acı fren

FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3'te 3 yaptıktan sonra Ankara Demirspor'a 2-1, Kocaelispor'a 1-0 ve son olarak Kırşehir Futbol Spor Kulübü'ne 5-3 mağlup olan Fethiyespor, yakaladığı çıkışı sürdüremedi. Düşme hattının 13 puan üzerinde 13'üncü sırada yer alan 33 puanlı Fethiyespor, Play-Off hattının 22 puan gerisinde hedefsiz kaldı. Sezon sonuna kadar 8 maç daha oynayacak Fethiye temsilcisi son hafta Adıyaman FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen galip sayılacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2023-03-30 11:30:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.