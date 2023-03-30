Fatma Girik'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

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Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)-FATMA Girik'in Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden annesi Münevver Ukav'ın (99) cenazesi, toprağa verildi.

Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 24 Ocak 2022'de hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, 19 Mart'ta evinde fenalaştı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ukav da Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden 28 Mart'ta akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Ukav için Torba Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Ukav'ın yakınları ve komşuları katıldı. Namazın ardından Ukav'ın cenazesi Torba Mezarlığı'nda toprağa verildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-03-30 15:57:31



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