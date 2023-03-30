Demirliyken fırtınada batan motoryat, vinçle çıkarıldı

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında demirli motoryat, dün fırtınada sürüklenip rıhtıma çarparak battı. Motoryat, bugün vinçle denizden çıkarıldı.
Bodrum'da yarımadanın kuzeyinde dün akşam saatlerine kadar fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle denizciler ve balıkçılar zor anlar yaşadı. Yalıkavak açıklarında demirli 10 metre uzunluğundaki bir motoryat fırtınanın etkisiyle sürüklenip, rıhtıma çarptı. Su alan motoryat, bir süre sonra battı.
Bugün motoryat, vinçle denizden çıkarıldı. Motoryatta büyük çapta hasar meydana geldiği görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-03-30 17:43:27
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