Liseli Mehmet'in sokak köpeklerinden kaçarken öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Fırat AKAY/ BODRUM, (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde, lise öğrencisi Mehmet Emin Koç'un (14) sokak köpeklerinden kaçmak isterken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.
Kaza, 8 Mart'ta saat 08.30 sıralarında Emek Mahallesi Bodrum Bulvarı'nda meydana geldi. Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Mehmet Emin Koç, okula gitmek için evden çıktı. Kaldırımda yürüyen Koç, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kaçmak isterken yola fırlayan Mehmet'e o sırada bulvardan geçen Veli S. yönetimindeki 34 FAE 539 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Koç, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Koç, tüm müdahalelere rağmen 12 Mart'ta yaşamını yitirdi. Koç'un cenazesi Milas Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil şoförü Veli S., sevk edildiği mahkeme adli kontrolle serbest bırakıldı. Kazadan sonra bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kaldırımdan yürüyen Mehmet Emin Koç'un sokak köpeklerinden kaçtığı ve otomobilin çarptığı anlar yer aldı. Öte yandan, belediye ekipleri tarafından sokak köpeklerinin toplatıldığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Fırat AKAY
2023-03-30 18:01:08
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