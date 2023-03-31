Çöp poşetine konulup ölüme terk edilen yavru köpek kurtarıldı



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 3 kat çöp poşeti içerisine konulup, yol kenarına atılarak ölüme terk edilen yavru köpek, tesadüfen bulunarak kurtarıldı.

Olay, dün Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. Turgutreis Geçici Hayvan Bakımevi Sorumlusu Fırat Güvençli, bakımevine yakın bir noktada telefonla konuşmak için durduğu sırada, otların arasında kımıldayan bir poşet olduğunu fark etti. Güvençli, poşeti kontrol ettiğinde içinde yavru bir köpek olduğunu gördü. 3 kalın çöp poşeti içerisine konularak atılan yavru köpeği kurtaran Güvençli, görev yaptığı hayvan bakımevine getirdi. Burada yapılan kontrolde köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-03-31 18:39:56



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