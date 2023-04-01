Bakan Kirişci, Muğla'da 'sipsi' çaldı



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'da, '14'üncü Güney Ege Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda karşılaştığı sipsi ustası Ramazan Mercan'ın kasketini takıp, sipsi çaldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Milas'ta düzenlenen '14'üncü Güney Ege Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katıldı. Fuarda yöresel kıyafetli kadınların çiçeklerle karşıladığı Bakan Kirişci, fuar alanında stant açanlarla ve vatandaşlarla sohbet etti. Üreticiler, Bakan Kirişci'nin sektördeki sorunları dinlediğini ve çözüm yolları için çaba harcadığını ifade etti. Bakan Kirişci, fuarda, sipsi ustası Ramazan Mercan ile bir süre sohbet etti. Kirişci, ardından Mercan'ın çok beğendiği kasketini takıp sipsi çaldı. Bakan Kirişci'ye fuarda Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Muğla Valiliği'ndeki brifingin ardından Bakan Kirişci, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde tarım sektörü temsilcileriyle toplantı gerçekleştirecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-04-01 15:57:24



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