Fethiyespor - Serik Belediyespor: 2-0

FETHİYE, (DHA)STAT: Fethiye İlçe
HAKEMLER: Hasan Kaçar, Oğuzhan Yiğit Karpuz, Enes Biroğlu
FETHİYESPOR: Enes Taha Can, Rıdvan, Sezer, İlyas, Azad, Berkay (Dk. 59 Berat Satır), Selçuk, Murat (Dk. 73 Umut Sönmez), Aykut (Dk. 46 Ali Ceylan), Oktay (Dk. 81 Berat Tosun)
SERİK BELEDİYESPOR: Mehmet Doğan Fırat (Dk. 46 Sergen), Erbay, Burak (Dk. 73 Batuhan), Sinan (Dk. 83 Hüseyin Can), Mehmet Can Kocabaş, Mehmet Demirözü, Muhammet, Erdi (Dk. 46 Erdoğan), Hakan, Harun (Dk. 46 Oğuzhan)
GOLLER: Dk. 5 Murat, Dk. 64 Oktay (Fethiyespor)
SARI KARTLAR: Oktay (Fethiyespor), Fırat, Erbay (Serik Bld)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, üst üste 3 mağlubiyetin ardından evinde Serik Belediyespor'a patladı: 2-0.
Fethiye İlçe Stadı'nda rakibini 5'inci dakikada Murat ve 64'üncü dakikada Oktay'ın golleriyle rahat mağlup eden Muğla temsilcisi, puanını 36 yaparak tekrar çıkışa geçti. Antalya ekibi ise 42 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2023-04-02 17:04:36
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