

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yelken yarışmasında çarpışan iki tekneden biri battı. 7 teknenin hasar gördüğü kazada denize düşen sporcular ile yapılan müdahalelerle kurtarıldı.

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü Kış Trofesi 5'inci Ayak Yarışları Bodrum açıklarında yapıldı. Yarışmaya katılan 25 teknedeki 220 sporcu, kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Yarışma sırasında bir tekne ile çarpışan Sky Marine isimli tekne ağır hasar aldı. Karaya çekilmeye çalışılan tekne, Bardakçı Koyu önlerinde battı. Yarışta 7 teknede hasar meydana gelirken, bazı sporcular kaza sırasında denize düştü. Sporcular botlar yardımıyla kurtarılırken, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-04-02 22:10:16



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