Fethiyespor çok özlemiş

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçlık galibiyet serisi sonrası 3 hafta art arda sahadan puansız ayrılan Fethiyespor'a evinde 2-0'lık Serik Belediyespor zaferi ilaç gibi geldi. Kötü seriyi sonlandıran Muğla temsilcisi 3 hafta sonra gelen 3 puanı soyunma odasında sevinç yumağı olarak kutladı. Grupta puanını 36 yapan Fethiyespor, haftaya Sarıyer deplasmanına çıkacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-04-03 11:43:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.