Bodrum-Datça arasında yarın düzenlenecek feribotlar seferlerine fırtına engeli

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum-Datça ilçeleri arasında yarın düzenlenecek olan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için 'fırtına' uyarısı yaptı. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada, '04.04.2023' tarihinde gerçekleştirilecek olan; Bodrum Datça: 10.00 ve Datça Bodrum: 16.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-04-03 20:14:25



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