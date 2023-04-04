Bodrumspor'a rakipleri çalıştı



BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak Beyçimento Bandırmaspor'u hafta içi deplasmanda 4-0 yenip geçen hafta sonunu bay geçiren Bodrumspor, üst sıralar için yarıştığı rakiplerinin puanlar kaybetmesiyle sevindi. Ligde 45 puan ve averajla 7'nci basamakta bulunan yeşil-beyazlıların Play-Off için yarıştığı rakiplerinden Ankara Keçirönegücü evinde Tuzlaspor'a 1-0 kaybetti. Bodrumspor, 6'ncı Keçiörengücü'nü 2 puan geriden takibini sürdürdü.

Sıralamada 50 puanla 5'inci durumda bulunan Pendikspor, deplasmanda lider Yılport Samsunspor'a 4-2 yenilirken, 52 puana sahip 4'üncü Sakaryaspor İzmir'de Altay'a 3-1 kaybetti. Zirve mücadelesi veren 53 puanla 3'üncü Çaykur Rizespor ve 54 puanlı 2'nci Eyüpspor da haftayı beraberlikle tamamladı. Bodrumspor'un gerisinde olan Manisa FK ile Göztepe ise haftayı galibiyetle kapatan takımlar oldu. Manisa FK, Bodrumspor'la aynı puana ulaşırken, Göztepe de 44 puana yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-04-04 11:42:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.