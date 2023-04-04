Muğla´da 7 bin 880 şişe sahte içki ele geçirildi 

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 7 bin 880 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yatağan´ın Bozüyük Mahallesi'nde V.K.´ye (68) ait bir depo içerisinde sahte içki bulunduğu bilgisine ulaştı. Polisin depoya düzenlediği operasyonda 7 bin 880 şişe sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan V.K., hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu´na Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-04-04 13:32:18



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