Muğla'da uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Menteşe'nin Yaraş Mahallesi´nde S.A. ve O.E.K.'nin uyuşturucu madde üretip, sattıkları bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin evlerine dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bir miktar skunk, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 sentetik hap, ruhsatsız 1 tabanca ve 1 av tüfeği ile 15 fişek ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler S.A. ve O.E.K gözaltına alındı.
Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN
2023-04-05 11:35:12
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