'MİT görevlisiyiz' diyerek 15 milyon lira dolandıran 5 kişiye gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kendilerini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, 'Libya operasyonu için para lazım' diyerek şehit ailelerinin de aralarında olduğu 30 kişinin 15 milyon TL'sini dolandıran 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris ilçesinde H.H.S.'nin kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından; H.H.S. ile 4 kişinin şehit aileleri ile dini derneklerden 'Libya operasyonu için para lazım' diyerek, 30 kişiden 15 milyon TL topladıkları belirlendi. Harekete geçen polis, sabah saatlerinde Marmaris'teki adreslere baskın yaptı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda mermi, büyü kitabı, ajanda ve banka dekontları ele geçirildi. H.H.S. ise Osmaniye'de depremzedeler için para topladığı sırada gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN
2023-04-05 12:54:46
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