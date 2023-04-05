'MİT görevlisiyiz' diyerek 15 milyon lira dolandıran 5 kişiye gözaltı (2)

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SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kendilerini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, 'Libya operasyonu için para lazım' diyerek şehit ailelerinin de aralarında olduğu 30 kişinin 15 milyon lirasını dolandırdıkları gerekçesiyle polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, Marmaris Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. (DHA)Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2023-04-05 18:59:08



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