Bodrum'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheliye gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, A.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Ekipler, dün akşam takibe aldıkları A.K.'yi otomobiline binerken yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada; 45 parça halinde toplam 500 gram skunk ele geçirildi. A.K.´nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-04-07 11:51:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.