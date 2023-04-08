Fethiyespor İstanbul'da 3 puan arıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Serik Belediyespor'u 2-0 yenip tekrar çıkışa geçen Fethiyespor yarın deplasmanda Sarıyer'in konuğu olacak. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda Onur Bingöl'ün yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Fethiyespor'da golcü Oktay sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Fethiyespor Teknik Direktörü Erhan Altın, İstanbul'dan kazanarak döneceklerine inandığını dile getirdi. Grupta iddiasız kalan Fethiyespor'un 36 puanı var.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-04-08 11:22:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.