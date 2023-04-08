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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'MİT görevlisiyiz' diyerek dolandıran 2 kişi tutuklandı

DHA

'MİT görevlisiyiz' diyerek dolandıran 2 kişi tutuklandı


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kendilerini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, 'Libya operasyonu için para lazım' diyerek 30 kişiyi 15 milyon lira dolandıran 5 şüpheliden 2´si tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris ilçesinde Hacı Hamza Severler'in kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Hacı Hamza Severler ile 4 kişinin 'Şehit ailelerine, dini derneklere ve arsa-tapu işlerinde bürokratik yardım', 'Libya operasyonu için para lazım' diyerek, iş insanları ve esnafın arasında bulunduğu 30 kişiden 15 milyon lira topladıkları belirlendi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis, 4 Nisan günü sabah saatlerinde Marmaris'teki adreslere baskın yaptı. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda mermi, büyü kitabı, ajanda ve banka dekontları ele geçirildi. Hacı Hamza Severler ise Osmaniye'de depremzedeler için para topladığı sırada gözaltına alındı.
Şüphelilerin kendilerine 'Komutan' ve 'Müçteba' gibi isimler taktığını, kişilerin duygularını sömürerek dolandırdıkları, örgüt lideri Hacı Hamza Severler kiraladığı villalarda lüks bir hayat sürdüğü belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hacı Hamza Severler ile Levent Kurt tutuklandı, Orhan S., Zeliha S., ve Murat D., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-04-08 12:58:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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