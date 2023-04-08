Deniz kaplumbağaları kabukları için avlanıyor ve kaçırılıyor



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın İztuzu Plajı'nda faaliyetini sürdüren Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKAMER), yapılan çalışmalar sonucu Global Change Biology dergisinde yayınladığı raporu Twitter hesabından paylaştı. Raporda, 1990-2020 yılları arasında 1 milyondan fazla yeşil ve atmaca gagalı deniz kaplumbağasının kabukları için yasa dışı avlandığını ve kaçırıldığı bilgisine yer verildi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden 10 araştırmacı, bir araya gelerek deniz kaplumbağalarıyla ilgili çalışma yaptı. Raporlanan çalışma, Global Change Biology dergisinde yayınladı. Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda faaliyetini sürdüren DEKAMER, Twitter hesabından raporunun içeriğini paylaştı. DEKAMER'in paylaşımında, "Yasa dışı deniz kaplumbağası avcılığı ve ticaretinin küresel çaptaki ilk araştırması yayınlandı. 1990 ve 2020 yılları arasında 65 ülke veya bölgede 1 milyondan fazla deniz kaplumbağasının yasa dışı olarak avlandığı ve bazı durumlarda kaçırıldığı tahmin ediliyor. Rapor, türlere göre tanımlandığında yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia Mydas-yüzde 56) ve atmaca gagalı kaplumbağadan (Eretmochelys imbricata-yüzde 39) oluşuyor. Bilindiği gibi Romalılar bu kabukları tarak, toka ve yüzük yapmak için kullanıyorlardı. Günümüzde hala bazı bölgelerde avlanılıyor ve kabukları dekoratif nesneler (mücevher, biblo, güneş gözlüğü) yapmak için kullanılıyor" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-04-08 13:57:57



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