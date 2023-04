Bahar'ın ablası ve babasının paylaşımları yürekleri dağladı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da erkek arkadaşı ile tartıştıktan sonra 'Seni hiçbir zaman aldatmadım' diyerek video çekip, Asar Dağı'ndaki kayalıklardan atlayan Bahar C. (21) gözyaşları arasında toprağa verildi. Genç kızın babası Feray C.´nin sosyal medya hesabından "Ah Bahar'ım. Yakıştı mı bu ölüm. En güzel çağında gençliğini bitirdin canım kızım", ablası Zülahi C.´nin ise "Canımı bıraktım toprak altında. Gelinlik giyemeden kefene sardılar seni" paylaşımlarında bulunması yürekleri dağladı.

Menteşe ilçesinde oturan Bahar C., erkek arkadaşı Hüseyin Ö. (21) ile tartıştı. Tartışma sonrası Bahar C., 6 Nisan günü saat 17.00 sıralarında Asar Dağı'na çıkarak 50 metre yüksekliğindeki kayalıklardan atladı. Atlamadan önce erkek arkadaşına video gönderen Bahar C., "Ben öldükten sonra kendini engelleyebilirsin, hiç sıkıntı yok. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Ama şunu bil ki; seni hiçbir zaman aldatmadım. Seni çok sevdim. Bu sevgimi ispatlamam gerekiyorsa, buradayım" dedi. Bu videoyu ailesine de gönderen genç kızın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye giden ekipler, 5 saat süren çalışmaların ardından Bahar'ın cansız bedenine ulaştı.

Bahar C.´nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Menteşe'nin kırsal Esençay Mahallesi´ne götürüldü. Gedik Camisi'nde öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bahar C.´nin babası Feray C., annesi Güldane C., ablası Zülahi C., ağabeyi Adil C., CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, siyasi partilerin temsilcileri ve yakınları katıldı. Bahar'ın cenazesi öğlende kılınan namazın ardından Gedik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada Bahar C.´nin ablası Zühali C., sosyal medya hesabından, "Güzel gözlüm, canımın içi, gözümden sakındığım neredesin Bahar'ım. Sen dar yerleri sevmezdin kardeşim. Canımı bıraktım toprak altında, daha gelinlik giymeden kefene sardılar seni. Nasıl geçecek kardeşim, nasıl dinecek bu acı. Nur içinde yat biriciğim. Cennet mekanın olsun. Bu dünyada canını yaktılar, sığdıramadılar. Sana söz. O uca kim çıkardıysa gün gelince hesabı sorulacak sana söz", baba Feray Cankurt da "Ah ah Bahar'ım. Yakıştı mı bu ölüm. En güzel çağında gençliğini bitirdin canım kızım" paylaşımlarında bulunması yürekleri dağladı.

Bu arada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirilrdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-04-08 15:02:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.