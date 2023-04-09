Bodrumspor'da Gökdeniz coştu

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BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste deplasmanlarda Beyçimento Bandırmaspor'u 4-0, Boluspor'u da 4-1 yenerek Play-Off yolunda yeniden iddialı konuma gelen Bodrumspor'da kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar adeta gol şov yaptı. Devre arasında Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan gelen 21 yaşındaki oyuncu 2 maçta atılan 8 golün 5'ine imzasını koydu. Bandırmasspor müsabakasında ağları 2 kez sarsan oyuncu, Boluspor karşılaşmasında ise hat-trick yaparak galibiyetlerin baş mimarı oldu. Sezonun ilk yarısında Antalyaspor'la Süper Lig'de 13 maça çıkıp 2 gol kaydeden Gökdeniz, Bodrumspor'la ise 11 maçta 7 kez fileleri sarstı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-04-09 12:14:45



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