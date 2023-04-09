'Boğaların efesi' Buse, 'Goca Çınar' ile rakiplerine meydan okuyor



Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde oğlu Çınar'ın (8) ismini verdiği boğası 'Goca Çınar' ile güreşlere katılan Buse Bozdağ (27), 7 Mayıs'taki Milas Boğa Güreşleri'ne hazırlanıyor. 'Boğaların efesi' olarak anılan Bozdağ, 2'nci çocuğuna 8 aylık hamile olduğu sırada arenaya çıktığını belirterek, "Herkes arenada heyecandan doğum yapacağımdan korktu" dedi.

Buse Bozdağ, küçük yaşta izlemeye gittiği güreşte boğalara hayran kaldı. Bu hayranlık zamanla tutkuya dönüştü. Sık sık boğa güreşi izleyen Bozdağ, 2017'de eşi İsmail Bozdağ'ın da desteğiyle bir boğa satın aldı. İlk boğasına oğlu 'Çınar'ın isminden esinlenip, 'Goca Çınar' adını veren Bozdağ, arenaya çıkmaya başladı. Boğa sevgisinin çok büyük olduğunu anlatan Buse Bozdağ, ikinci çocuğu Lina'ya (3) 8 aylık hamile olduğu sırada arenaya çıkıp, güreşlere katıldığını söyledi. 1 ton 20 kilogramlık boğası 'Goca Çınar' ile katıldığı güreşlerin tümünden birincilikle dönen Bozdağ, boğanın bakımı için günün 12 saatini oğlu Çınar ve kızı Lina ile ahırda geçirdiklerini belirtti.

'Boğaların efesi' olarak anılan ve son olarak 7 Mayıs'ta yapılacak Milas Boğa Güreşleri'ne hazırlanan Bozdağ, "Çocukluğumdan beri boğa güreşlerine gidiyorum. İyi bir izleyiciydim. Evlendiğimde eşim ile birlikte güreşleri izlemeye başladık. Eşim de boğa güreşlerini çok sevdi. Boğa almaya karar verdik. Boğamızı besledik, büyüttük. En başından beri büyük boğa yetiştirdik. Boğamızın kilosu 1 tonun üzeriydi. İlk boğamızın ismini oğlum Çınar'ın isminden esinlenip, 'Goca Çınar' koyduk. Oğlum büyüdüğünde 2'nci boğamızı aldık. Oğlumun isteği ile boğaya aynı ismi verdik. Çınar da boğaları çok seviyor. Çok sayıda güreşe katıldık. Ege Bölgesi'nde birçok ilçede boğa güreşleri yapılıyor. Karadeniz Bölgesi'nde de boğa güreşleri yapılıyor. Muğla'da yapılan güreşlerde aldığı bir yenilgi var; onun haricinde hiç yenilgimiz olmadı" dedi.

'1 TONLUK BOĞA İLE ARENAYA GİRDİĞİMİ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR'

'Goca Çınar'ın bakımını ailece yaptıklarını anlatan Bozdağ, "1 tonluk boğa ile arenaya girdiğimi görenler şaşırıyor. Bu benim için gurur verici bir durum. En son güreşimizde kızıma 8 aylık hamileydim. Herkes arenada heyecandan doğum yapacağımdan korktu. Hatta doğumdan döndüğümde de eve girmeden önce yaptığım ilk şey; 'Goca Çınar'ı görmek oldu. Ek iş olarak hayvancılıkla ilgilendiğimiz için bu işi devam ettirmek istiyoruz. Çünkü çocuklarım da boğaları çok seviyor. Boğamız burçak, besi yemi ve arpadan oluşan yemden sabah 10, akşam 10 olmak üzere toplam 20 kilo tüketiyor. Onun dışında kuru üzüm, kuru incir ve pekmez veriyoruz. Çocuklarla saat 07.00'de ahıra geliyoruz akşam saatlerinde dönüyoruz" diye konuştu.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-04-09 12:57:10



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