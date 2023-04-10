Bodrumspor 3 puan peşinde



BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanlarda üst üste Bandırmaspor'u 4-0, Boluspor'u da 4-1 mağlup etmeyi başaran Play-Off potasındaki Bodrumspor, yarın evinde önemli rakiplerinden Pendikspor'la karşılaşacak. Bodrum İlçe Stadı'ndaki kritik mücadele saat 16.00'da başlayacak. Bodrumspor'da sakatlıkları süren golcü Orgill ile kanat oyuncusu Umar maçta forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 200, maraton ve kale arkaları 50, misafir tribünü ise 65 TL olarak belirlendi. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Pendikspor karşılaşmasını kazanıp üst sıralarda kalmak istediklerini söyledi. Taşdemir, "Son iki deplasman maçımızda çok iyi oyunla galibiyetler aldık. Toplam 8 gol atıp sadece 1 gol yedik. İyi performansımızı sürdüreceğiz" dedi. Bu maç öncesi Bodrumspor 48 puanla 6'ncı sırada yer alırken, 53 puana sahip Pendikspor ise 5'inci basamakta. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-04-10 11:41:50



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