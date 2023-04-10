Çağdaş Bodrum zirvede tek



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde üst üste 8'inci galibiyetini evinde Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 80-60 yenerek alan Çağdaş Bodrum Spor, şampiyonluk yolunda zirvede tek kaldı. Ligde 24 haftada 21 galibiyete ulaşan Bodrum temsilcisi, en yakın rakiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor'un son 2 maçını kaybetmesiyle bitime 6 karşılaşma kala rakiplerine 2 galibiyet fark attı. Ligdeki ilk yılında şampiyonluk ve tarihinde ilk kez Basketbol Süper Ligi'de çıkmak için günleri saymaya başlayan Bodrum ekibi, Bornova Belediyesi Karşıyaka zaferi sonrası sevincini Bitez Bodrum Spor Salonu'ndaki taraftarlarıyla kutladı.

Ligde kendi sahasında hiç mağlubiyet almayan tek takım da olan Çağdaş Bodrum Spor'da takımıyla çıktığı 7 maçı da kazanmayı başaran Antrenör Ender Arslan, "Haftalar azaldıkça, maçların önemi bizim için artıyor. Her geçen hafta avantajımızı daha da pekiştiriyoruz. Takım oyuncularımdan memnunum. Bütün takımı ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Gitgide artan taraftarımızla inşallah hep beraber bu enerjiyle Süper Lig'e çıkacağız. Zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Buna hazırlanacağız. Haftalar ilerledikçe maçları kazandıkça mutlu sona hep beraber daha da yaklaşacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2023-04-10 12:06:50



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