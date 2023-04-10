Göçmenler 'Yunanistan' diye Küçükada'ya bırakıldı

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Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan'a bağlı olduğu söylenerek Küçükada'ya bırakılan Filistin ve Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen, jandarma tarafından kurtarıldı.

Türkbükü Mahallesi Küçükada'da bir grup kaçak göçmenin mahsur kaldığını görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye ulaşan ekipler, 20 kaçak göçmeni kurtardı. Filistin ve Suriye uyruklu göçmenlerin 8 Nisan'da araçla İzmir'den Aydın'ın Didim ilçesine gittiği, oradan da sürat botuyla Yunanistan adası denilerek Küçükada'ya bırakıldığı tespit edildi.

Karaya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-04-10 14:12:40



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