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Göçmenler 'Yunanistan' diye Küçükada'ya bırakıldı

DHA

Göçmenler 'Yunanistan' diye Küçükada'ya bırakıldı


Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan'a bağlı olduğu söylenerek Küçükada'ya bırakılan Filistin ve Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen, jandarma tarafından kurtarıldı.
Türkbükü Mahallesi Küçükada'da bir grup kaçak göçmenin mahsur kaldığını görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye ulaşan ekipler, 20 kaçak göçmeni kurtardı. Filistin ve Suriye uyruklu göçmenlerin 8 Nisan'da araçla İzmir'den Aydın'ın Didim ilçesine gittiği, oradan da sürat botuyla Yunanistan adası denilerek Küçükada'ya bırakıldığı tespit edildi.
Karaya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-04-10 14:12:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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