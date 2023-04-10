Miras tartışmasında öldürülen anne-oğul toprağa verildi



Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA"nın Bodrum ilçesinde miras tartışmasında İbrahim Akpınar'ın (58) tabancayla öldürdüğü annesi Sudiye Akpınar (88) ve Bekir Akpınar'ın (55) cenazeleri toprağa verildi. Olaydan sonra intihar eden İbrahim Akpınar'ın ise yarın son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Ortakent Müsgebi Mahallesi Nur Sokak'ta meydana geldi. Kuyumcu İbrahim Akpınar, annesi Sudiye Akpınar ve kardeşi restoran işletmecisi Bekir Akpınar ile iddiaya göre, miras meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İbrahim Akpınar, tabancayla önce annesi Sudiye Akpınar, ardından da kardeşi Bekir Akpınar'ı öldürdü. Ardından tabancayı kendi başına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kanlar içinde yerde yatan 3 kişinin de hayatını kaybetttiği belirlendi.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerin tamamlanan 3 çocuk annesi Sudiye Akpınar ve 3 çocuk babası Bekir Akpınar'ın cenazeleri Bodrum'a getirildi. Anne Akpınar ve oğlu Bekir Akpınar için bugün Ortakent Köyiçi Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzelendi. Törene, Sudiye Akpınar'ın yeğeni, Bekir Akpınar'ın kuzeni olan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da aralarında bulunduğu yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından ana oğulun cenazeleri, Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olaydan sonra intihar eden İbrahim Akpınar'ın ise yarın Ortkent Köyiçi Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Müskebi Osmanlı Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-04-10 19:50:51



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