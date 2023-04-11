Bodrumspor - Pendikspor: 2-2



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Burak Pakkan, Özgür Ertem, Azad İlhan

BODRUMSPOR: Sousa Üzeyir, Süleyman Özdamar, Ali (Dk. 76 Onur), Cenk, Hakan Özmert (Dk. 61 Erdem), Imeri (Dk. 75 Aminu Umar), Mohammed (Dk. 48 Erkan), Samet, Kenan Özer (Dk. 75 Celal), Gökdeniz

PENDİKSPOR: Burak Erdem (Dk. 24 Hasan Kılıç) (Dk. 73 Murat Akça), Berkay, Hasan Hatipoğlu, Ferhat (Dk. 90+1 Oğulcan), Gökcan, Mesut, Kappel, Ahmed (Dk. 46 Aosman), Regattin, Thuram (Dk. 90+1 Erhan)

SARI KARTLAR: Kenan Özer, Ali, Samet (Bodrumspor), Ferhat, Regattin, Berkay, Thuram, Mesut, Gökcan, Burak (Pendikspor)

GOLLER: Dk. 14 Kenan Özer, Dk. 28 Gökdeniz (Bodrumspor), Dk. 42 (P) Regattin, Dk. 70 Kappel (Pendikspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de Bodrumspor, üst üste 2 galibiyetin ardından evinde 2 farklı öne geçtiği maçta en önemli rakiplerinden Pendikspor'la 2-2 berabere kaldı. Bodrum İlçe Stadı'ndaki hafta içi mesaisinde ev sahibinin 14'üncü dakikada Kenan Özer ve 28'inci dakikada Gökdeniz'le bulduğu gollere konuk takım 42'nci dakikada penaltıdan Regattin ve 70'inci dakikada Kappel'le yanıt verdi. Bu skorla Play-Off hattındaki yerlerini koruyan iki ekipten Bodrumspor puanını 49, Pendikspor 54 yaptı.

7'nci dakikada gelişen Bodrumspor atağında Gökdeniz'in ceza sahası dışından sert şutu üstten auta çıktı.

14'üncü dakikada Bodrumspor öne geçti. Mohammed'in derinlemesine pasıyla sol çaprazdan hareketlenen Kenan Özer, ceza sahasına girer girmez şık bir vuruşla kaleci Burak'ı avladı: 1-0.

28'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Pendikspor defansının ceza alanı önünde uzaklaştırmaya çalıştığı topa Mohammed ayak koydu, topu önünde bulan Gökdeniz, gelişine sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.

40'ncı dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Kornerden gelen topta Bodrumsporlu Ali rakibini ceza sahasında düşürünce Hakem Burak Pakkan, pozisyonu VAR'da izleyip beyaz noktayı gösteri.

42'nci dakikada Regattin penaltıyı gole çevirerek farkı 1'e indirdi: 2-1.

İlk yarı bu sonuçla bitti.

58'inci dakikada Pendikspor eşitlik golüne yaklaştı. Kappel'in sağdan ortasına arka direkte Thuram'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Sousa kurtardı.

70'inci dakikada skor eşitlendi. Sağ kanattan gelişen atakta Berkay ceza sahasında iki rakibinin arasından topu Kappel'in önüne çıkardı, Kappel'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2.

Maç 2-2 sonuçlandı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-04-11 18:08:11



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