Bodrumspor büyük fırsatı kaçırdı



Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste deplasmanlarda Beyçimento Bandırmaspor ve Dyorex Boluspor'u yenip Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Bodrumspor, evindeki Pendikspor maçında büyük fırsatı kaçırdı. İlk 7 yolunda önemli rakibi karşısında 2-0 öne geçen yeşil-beyazlılar, avantajını koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla 49 puana yükselen Bodrumspor, Play-Off hattında kalmasına rağmen 7'nci sıraya geriledi. Takipçileriyle aradaki puan farkını açamayan Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, çok üstün oynadıkları maçta 2 puan bırakmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Maçın ilk 30 dakikasını 2-0 önde geçtiklerini belirten Taşdemir, "İlk yarının sonlarına doğru kalemizde golü gördük ve durum 2-1'e geldi. Maçın ikinci yarısında ise oyuncularımız skoru korumaya yönelik hareket etti. Pendikspor'a yarım pozisyon vermeden, kendi bireysel hatamızdan dolayı kalemizde ikinci golü gördük. Maalesef maç 2-2 berabere bitti. Sonuçta puan aldık ama kazanmak çok önemliydi. Çok üstündük ancak bunu koruyamadık. Yapacak bir şeyimiz yok. Biz yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bodrumspor bu hafta sonu deplasmanda Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-04-12 11:40:51



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