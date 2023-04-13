Selvan'ı öldüren kocasının akıl sağlığı yerinde çıktı, yine ağırlaştırılmış müebbet verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selvan'ı öldüren kocasının akıl sağlığı yerinde çıktı, yine ağırlaştırılmış müebbet verildi

DHA

Selvan'ı öldüren kocasının akıl sağlığı yerinde çıktı, yine ağırlaştırılmış müebbet verildi


Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Selvan Acar'ı (25) bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Tanju Acar (33), akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle istinaf mahkemesine yapılan itiraz üzerine, yeniden Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporda cezai sorumluluğunu etkileyecek derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliğinin saptanmadığı belirtilen Acar'a yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Olay, 6 Aralık 2020 tarihinde Fethiye ilçesi Pazaryeri Mahallesi 446 Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi ev kadını Selvan Acar'dan haber alamayan yakınları, evine gitti. Zile basan yakınları, kapıyı açan olmayınca açık olan balkon kapısından eve girdi. Selvan Acar'ı kanlar içinde koltukta hareketsiz bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede Selvan Acar'ın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Polis, cinayet şüphelisi olarak Acar'ın boşanma aşamasındaki 9 yıllık eşi Tanju Acar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Antalya Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Tanju Acar'ı cinayetten bir gün sonra Kaş ilçedeki ormanda saklandığı çalılıklar arasında yakalayıp, gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Acar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tanju Acar hakkında 'üst soyu kasten öldürme' suçundan Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 19 Kasım 2021 tarihinde görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Acar'a indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
DOSYA YENİDEN YEREL MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ
Sanık Acar'ın avukatı, müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını ve dosyada bu konuda rapor olmadığı iddiasıyla kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanık Tanju Acar'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için rapor alınması için dosyayı yeniden Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
ADLİ TIP RAPORU: AKIL SAĞLIĞI YERİNDE
Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden görülen davaya tutuklu sanık Tanju Acar Antalya L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla katılırken, Selvan Acar'ın annesi Cemile Kaya, taraf avukatları Okşan Palabıyıkoğlu, Hayal Özenç ile sanık Tanju Acar'ın avukatı İsa Başaran Çelik ise salondaki yerini aldı. Duruşmada sanık Acar için İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporun geldiği belirtildi. Okunan raporda, sanık Acar'ın cezai sorumluluğunu etkileyecek, şuur ve hareket serbestini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliğinin saptanmadığı belirtildi. Bunun üzerine savcı mütalaasını sunup Acar için, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
SON SÖZÜ 'PLANLAMADIM' OLDU
Tutuklu sanık Tanju Acar mütalaaya karşı savunmasında "Böyle bir durum olmasını istemedim. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum" dedi. Son sözü sorulan Acar, "Bu işi planlamadım. Tasarlayarak bir şey yapmadım" diye karşılık verdi.
YİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme heyeti verilen kısa aranın ardından kararını açıklayıp, sanık Tanju Acar'ı tekrar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına da karar verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Sedat ÜNAL
2023-04-13 19:20:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla'da AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Muğla'da AK Parti milletvekili aday tanıtım ...
Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut göreve başladı
YEREL HABERLER Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut göreve ...
Kalinda Antik Kenti doğa yürüyüşçülerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Kalinda Antik Kenti doğa yürüyüşçülerini ağırlıyor
Marmaris'e sezonun ilk kruvaziyeri 450 yolcusuyla geldi
YEREL HABERLER Marmaris'e sezonun ilk kruvaziyeri 450 yolcusuyla ...
14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara tutuklama
YEREL HABERLER 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara tutuklama
Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Fethiye'de denizde sürüklenen tekne kıyıya yanaştırıldı
YEREL HABERLER Fethiye'de denizde sürüklenen tekne kıyıya ...
Muğla'da leylekler 21 yıldır aynı kubbeye yuva kuruyor
YEREL HABERLER Muğla'da leylekler 21 yıldır aynı kubbeye yuva ...
Muğla'da uygulamalı arıcılık kursu düzenlendi
YEREL HABERLER Muğla'da uygulamalı arıcılık kursu düzenlendi
Muğla'da "27'nci Valilik Kupası" başladı
YEREL HABERLER Muğla'da "27'nci Valilik Kupası" başladı
Fethiye'de Mahaller Arası Futbol Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Fethiye'de Mahaller Arası Futbol Turnuvası sona erdi
Muğla'da "alev savaşçıları"nın olası yangınlara karşı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Muğla'da "alev savaşçıları"nın olası yangınlara karşı ...
Menteşe'de camilerde bayram temizliği yapılıyor
YEREL HABERLER Menteşe'de camilerde bayram temizliği yapılıyor
Yatağan Girme Barajı'nın yüzde 90'ı tamamlandı
YEREL HABERLER Yatağan Girme Barajı'nın yüzde 90'ı tamamlandı
Muğla'da kundaklama ve hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da kundaklama ve hırsızlık zanlısı tutuklandı
Bodrumspor büyük fırsatı kaçırdı
YEREL HABERLER Bodrumspor büyük fırsatı kaçırdı
Muğla açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'da üreticilere ata tohumu desteği verildi
YEREL HABERLER Muğla'da üreticilere ata tohumu desteği verildi
Bodrumspor-Pendikspor maçının ardından
YEREL HABERLER Bodrumspor-Pendikspor maçının ardından
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Bodrumspor - Pendikspor: 2-2
YEREL HABERLER Bodrumspor - Pendikspor: 2-2
MHP Muğla milletvekili adayları tanıtıldı
YEREL HABERLER MHP Muğla milletvekili adayları tanıtıldı
Fethiye'de FETEX Fuarı kapılarını açtı
YEREL HABERLER Fethiye'de FETEX Fuarı kapılarını açtı
Bodrum'da altyapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Bodrum'da altyapı çalışmaları sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.