Bodrumspor, Tuzlaspor'a karşı

BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Play-Off hattındaki Bodrumspor, yarın deplasmanda Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak 33'üncü hafta mücadelesini Burak Olcar yönetecek.
Son 2 deplasmanda sınavında Bandırmaspor'u 4-0, Boluspor'u 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlılar, dış sahada üst üste 3'üncü galibiyetini almayı hedefliyor. 2 deplasman galibiyetinin ardından evinde 2-0 öne geçtiği son sınavda Pendikspor'la 2-2 berabere kalan Bodrumspor'un ligde 49, Tuzlaspor'un 34 puanı bulunuyor. Bodrum temsilcisi ilk yarıda rakibine evinde 2-1 mağlup olmuştu.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2023-04-14 12:43:36
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