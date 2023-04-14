Muğla'da bayram tatili öncesi uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın 5 ilçesinde Ramazan Bayramı tatili öncesi polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı tatili öncesi sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmanın ardından operasyon düzenledi. Bodrum, Dalaman, Datça, Milas ve Fethiye ilçelerinde şüphelilerin evlerine yapılan baskınlarda 5 gram kubar esrar, 13 gram metamfetamin, 3 gram eroin, 8 gram bonzai, 6 sentetik hap, 3 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ve 1300 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasemin Küstü (25), Yusuf Ahmet İyidiler (25), Reşat Karayuluk (36) ve Soner Gelmez (24) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-04-14 14:46:47



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