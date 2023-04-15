Fethiyespor - Bucaspor 1928: 2-0 

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FETHİYE, (DHA)-

STAT: İlçe

HAKEMLER: Tarık Güldal, Halil Tolgahan Demir, Muhammet Mahmut Delimazı

FETHİYESPOR: Enes Doğancan, İlyas, Sezer, Rıdvan, Selim, Selçuk, Berkay (Dk. 66 Azad), Murat (Dk. 87 Aykut), Burak (Dk. 66 Oktay), Ali (Dk. 83 Onur Taha)

BUCASPOR 1928: Kıvanç Alper, Lokman, Mazlum, Çağrı, Furkan, Musa (Dk. 57 Sadık), Cuma (Dk. 57 İlhan), Erhan Çelenk (Dk. 76 Erhan Şentürk), Berke (Dk. 57 Saruhan), Mehmet Fuat

GOLLER: Dk. 80 Murat, Dk. 82 Ali (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Selim, Ali, Oktay (Fethiyespor), Berke, Lokman (Bucaspor 1928)

KIRMIZI KARTLAR: Mazlum, Alper (Bucaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, orta sıralarda yer alan Fethiyespor'a deplasmanda yenilerek zirve yolunda ağır yara aldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 80'inci dakikasında Murat, Fethiyespor'u öne geçirdi: 1-0. Murat'ın golünden 2 dakika sonra bu kez Ali ağları havalandırdı, maç 2-0 oldu. Bucaspor'da Mazlum ve Alper 88'de direkt kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı. Son 3 maçını kazanıp seri yakalayan Bucaspor 1928, bu mağlubiyetin ardından 63 puanda kaldı. Fethiyespor puanını 40'a yükseltti. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-04-15 16:58:39



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