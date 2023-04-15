Muğla'da, yangın söndürme helikopteri Sikorsky T-70'den deneme uçuşu



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Sikorsky tarafından ortak üretilerek Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterine dahil olan Sikorsky T-70 tipi yangın söndürme helikopterinin deneme uçuşu gerçekleştirildi.

Sikorsky ile TUSAŞ'ın ortaklığında üretilen ve OGM'nin envanterine dahil edilen Sikorsky T-70 tipi yangın söndürme helikopterinin test uçuşu Muğla'da yapıldı. Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi helikopter pistinde yapılan deneme uçuşunu Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut ile birlikte bölge müdür yardımcıları Özgür Cılız, Ersen Çetin ve Adnan Güller, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli ile teknik elemanlar yerinde takip etti. OGM Havacılık Daire Başkanı Mahmut Okudan, yapılan test uçuşlarıyla ilgili bilgi verdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde 2023 yılı orman yangınlarıyla mücadele döneminde 2 adet Sikorsky T-70 tipi yangın söndürme helikopteri görev yapacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-04-15 19:55:19



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