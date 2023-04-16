Bodrumspor'dan seriye devam



BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste 3'üncü deplasman galibiyetini Tuzlaspor'u Kenan Özer'in tek golüyle 1-0 yenerek alan Bodrumspor, bitime 5 maç kala Play-Off hattındaki yerini korurken, direkt Süper Lig umudunu da sürdürdü. Ligde 52 puana ulaşarak haftayı Play-Off hattında tamamlamayı garantileyen yeşil-beyazlılar, son 4 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçerek taraftarına umut verdi.

Tuzla'da çok iyi mücadele ettiklerini belirten teknik direktör İsmet Taşdemir, "Ligin sonları yaklaştıkça her maç daha önemli bir hale geliyor. Saha kötüydü ve zemin bozuktu. İki takım için de istenilen bir oyun olmadı. Bizim adımıza önemli olan kazanmaktı. Pek fazla bir şey üretemedik ancak çok iyi mücadele ettik. Pozisyon vermedik. Maçı kazanmasını bildik. Çok önemli bir 3 puan aldık" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-04-16 13:08:06



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