Rallide sezon Bodrum'da açıldı



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) - Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Rally Bodrum, yoğun ilgi gören start seremonisi ile başladı. Seremonin ardından adrenalin dolu parkurlarla yarışların 1'inci günü tamamlanırken, bugün yapılacak yarış parkurunda dereceye giren pilotlar belli olacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen ve 14-16 Nisan'da Bodrum'da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası büyük heyecanla başladı. Şampiyon pilotların katıldığı yarışlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kızılağaç servis alanında sırasıyla start alan 138 sporcu 69 otomobil ile kıyasıya mücadele etti. Yarışlar sırasıyla Mumcular, Mazı, Etrim ve Kissebükü ormanlık alan olmak üzere 338 kilometrede yapıldı.

Pilotların zorlu etaplardan geçerkenki mücadeleleri nefes keserkerken, renkli görüntüler oluştu. Rally Bodrum yarışlarının ilk gün sonunda Ali Türkkan lider, Ümitcan Özdemir ikinci ve Burak Çukurova üçüncü sırada yer aldı. Yarışlar bugün 17.30'da tamamlanırken, dereceye girecek pilotlar ödüllendirilecek. Karya Otomobil Spor Kulübü'nün, "Çifte Bayram İçin Çocuklara Hediyeni Al, Starta Gel" sloganı ile başlayan organizasyonda, sporcular ve izleyiciler getirdikleri oyuncaklar ve hediyeleri Bodrum Gönüllüleri işbirliği ile deprem bölgesine gönderilmek üzere teslim ettiler.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Start seremonisinden detay

Yarışlardan detay

Genel ve detay görüntüDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2023-04-16 13:09:33



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