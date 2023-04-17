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Yolcu otobüsü alev alev yandı

DHA

Yolcu otobüsü alev alev yandı


Sedat ÜNAL/FETHİYE, (Muğla), (DHA) MUĞLA´nın Seydikemer ilçesinde, bir yolcu otobüsü alev alev yandı. Yangının ardından yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralı ve can kaybının olmadığı bildirildi. 
İddiaya göre, dün saat 15.30´da Fethiye Otogarı'ndan Hatay´a gitmek üzere yola çıkan 34 FEU 896 plakalı yolcu otobüsü, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi yakınlarında arızalandı. Bu sırada yolcu otobüsünün motor bölümünden alevler yükselmeye başlayınca, durumu fark eden şoför otobüsü yolun kenarında durdurarak yolcuları güvenli şekilde indirdi. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu otobüsteki yangın söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralı ya da can kaybı olmazken, yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi. Yangın yolcuların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yolcular için Fethiye´den yeni bir otobüs geldiği ve Hatay'a devam ettikleri öğrenildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Seydikemer Sedat ÜNAL
2023-04-17 02:29:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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